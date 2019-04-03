UMKE sıkı hazırlanıyor Ordu Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olan ve gönüllü olarak görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerine zorlu arazi koşullarında araçların kullanımı konusunda eğitim verildi.

Ordu Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olan ve gönüllü olarak görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerine zorlu arazi koşullarında araçların kullanımı konusunda eğitim verildi.

Ordu Gezenbilir Off-Road Kulübü eğitmenleri tarafından verilen eğitimde UMKE görevlilerine, kullanmış oldukları araçların farklı arazi koşullarında sürüş teknikleri, vinç kullanımı ve sürüş destek sistemlerinin doğru kullanımı konusunda pratik eğitimler verildi.

Gülyalı Tepealtı mevkisi halk plajı alanında verilen ve 39 kişinin katıldığı eğitim 2 gün sürdü.

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