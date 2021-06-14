UMKE Personeli, Ağır İklim Tipi Seyyar Hastane Kurulum Eğitiminde Tecrübe Kazandı!

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UMKE personeli Ağır iklim tipi seyyar hastane kurulumu eğitimine katılarak tecrübe kazanmaya devam etti.



Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü programı Sosyal medya hesaplarından paylaşırken yapılan açıklamada da, “Genel Müdürlüğümüz Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı ve ekibi de çalışmaları yerinde inceledi. Yurt içi ve yurt dışında yaşanabilecek afetlerde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek farklı illerimizde konuşlandırılan seyyar çadır hastanelerinin bakım, onarım, sevkiyat ve kurulum işlemlerini üstlenen Genel Müdürlüğümüz Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)’nin, düzenlenen eğitim ve tatbikatlarla kurulum tecrübesi kazanması hedefleniyor. 2021 Faaliyet planı çerçevesinde düzenlenen eğitimlerden biri de Kilis’te 07-11 Haziran 2021 tarihleri arasında Ağır İklim Tipi özelliğine sahip seyyar hastane kurulumundan oluşan ‘Seyyar Hastane Kurulumu ve İşletilmesi Eğitimi’ ile gerçekleştirildi. Ağır İklim Seyyar Hastane Çadır Seti, Şişirilebilir Tip Seyyar Hastane Çadır Seti, 50 Yataklı Mobil Hastane Tıbbi Donanımı ve 80 Yataklı Personel Barınma Ünitesi kurulumundan oluşan eğitim ile Samsun, Ordu, Amasya, Erzurum, Erzincan ve Sinop illerinden katılan UMKE personellerimiz tecrübe kazandı. 5 bin metrekarelik bir alana kurulumu sağlanan, yaklaşık 450 metrekare kapalı alana sahip hastane sistemi, 8 ayrı üniteden oluşuyor. Ağır iklim tipi özelliği ile -30 dereceden +57 dereceye kadar her türlü afet ve acil durumda 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunabiliyor. Acil Servis, Ameliyathane, Yoğun Bakım, erkek, kadın ve çocuk hasta servisleri, Doğumhane, Laboratuvar, Röntgen ve Kimyasal ve Biyolojik tehlikelere yönelik (KBRN) Dekontaminasyon ünitesi bulunan 50 yatak kapasiteli hastanenin ihtiyaç halinde yatak kapasitesi artırılabiliyor. Ayrıca hastanede görev yapacak UMKE personelinin barınma ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebileceği, WC/Duş, su deposu gibi imkanları ile 80 yatak kapasiteli Mobil Personel Barınma Ünitesi de yer alıyor.” ifadelerine yer verildi.

Eğitim devam edecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 23 Ekim 2021 tarihinde EMT Tip 2 seviye hastane olarak sınıflandırılan bu seyyar hastaneden Dünyada sadece 9 ülkede EMT Tip 2 Seyyar Hastane bulunuyor. Sağlık Bakanlığınca yürütülen afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında ülkemizin birçok bölgesinde Ağır İklim Tipi ile afet ve acil durumlarda ilk müdahale aşamasında kurulumu daha kısa sürede gerçekleştirilebilen Şişirilebilir Tip Seyyar Hastane Sistemi bulunuyor. Yıl boyunca farklı illerde düzenlenecek eğitimlerle yurt genelinde UMKE personellerimizin kurulum konusunda tecrübe kazanması hedefleniyor.