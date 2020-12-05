  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel UMKE ekibi "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası"nı Erek Dağı zirvesinde kutladı
Aktüel

UMKE ekibi "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası"nı Erek Dağı zirvesinde kutladı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:37:37 -
UMKE ekibi "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası"nı Erek Dağı zirvesinde kutladı

VAN (AA) - Van'da Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası"nı 3200 rakımlı Erek Dağı zirvesine tırmanarak, kutladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu koordinatörlüğünde bir araya gelen UMKE ekibi, zorlu tırmanışın ardından 3200 rakımlı Erek Dağı zirvesine çıktı.

UMKE ekibi, burada Türk bayrağı açarak "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası"nı kutladı.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yaptığı açıklamada, UMKE ekibinin eğitim ve tatbikatlarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Ekibin "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında Erek Dağı'na temel kampçılık ve fizik kondisyon eğitim yürüyüşü gerçekleştirdiğini ifade eden Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerimiz tamamen gönüllülük esasıyla ve zor koşullarda çalışarak sağlık hizmeti sunmaktadır. Van coğrafi yapısı ve dağcılık turizmine elverişli olması nedeniyle dağcı kazaları da zaman zaman oluşmakta ayrıca suda boğulmalar, çığ, sel felaketleri ve toplu trafik kazaları ve benzeri olaylar da meydana gelmektedir. UMKE ekipleri ise bu tür olaylara en kısa sürede müdahale ederek vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Ekipte yer alan gönüllü arkadaşlarımız tıbbi bilgilerin yanı sıra kondisyon, fiziksel aktivite ve dağcılık gibi eğitimlerde almaktalar."

Eğitimlerin önemine değinen Sünnetçioğlu, sağlık personeline emek ve gayretleri için teşekkür ederek, haftalarını kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şahin ile Türeci'den düşündüren itiraf: Kendi geliştirdikleri aşıyı yaptırmadılar!
Sağlık

Şahin ile Türeci'den düşündüren itiraf: Kendi geliştirdikleri aşıyı yaptırmadılar!

Koronavirüs aşısını Bill Gates'in fonlamasıyla geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, Amerikan ilaç devi Pfizer ile ürettikle..
Bu kadarına pes! Babacan'dan Başkan Erdoğan'a hakaret
Siyaset

Bu kadarına pes! Babacan'dan Başkan Erdoğan'a hakaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde sağlık sektörü kilitlenen ülkelere yardım gö..
Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para
Siyaset

Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile alışveriş yaparak piyasanın üç katı oranında haksız gelir elde eden CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Kü..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay