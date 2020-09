UMKE, DSÖ'nün "Acil Medikal Ekipleri Verifikasyonu" sürecini başarıyla tamamladı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "Acil Medikal Ekipleri Verifikasyonu" sürecini başarıyla tamamladı.

UMKE'nin DSÖ standartlarına kabul töreni Şişli'deki DSÖ İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık Ofisi'nde düzenlendi.

Törende konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut, UMKE'nin 2004'te kurulduğunu ve 2005'te ilk ulusal kampını yaptığını hatırlattı.

UMKE'nin kurulduğu günden bu yana her geçen gün kendini geliştirdiğini anlatan Korkut, 2016'da verifiye olmak için DSÖ'ye başvurduğunu dile getirdi.

Korkut, başvuru sürecinden ve akabinde yaşanan gelişmelerden şöyle bahsetti:

"Onlarca ülke bir yerde afet olduğunda oraya yardım etmek istiyor ama bunların içerisinde hangisinin doğru olduğunun bilinmesi lazım. 2016'da DSÖ'ye başvurduk. O gün bugündür arkadaşlar çalışıyorlar. 4 yıllık emeğin sonucunda, bu hafta yurt dışından gelen misafirlerimiz bizim artık dünya standartlarında örnek bir kurtarma ekibimizin olduğuna karar verdiler. Biz bundan sonra bir seviye üste çıktık. Yani dünyadaki kurtarma ekipleri arasında sayılı ekiplerdeniz."

- "Bizim için kurtarma açısından ayrı bir milat olacak"

Dünyanın en büyük gönüllü kurtarma ekibine sahip olduklarına dikkati çeken Korkut, "Bundan sonra her geçen gün biraz daha ileriye gideceğiz. EMT 2'yi aldık. EMT 3'ü alacağız. Sahra hastanelerimiz donanımlı. Hızlı bir şekilde kurabiliyoruz. Bizim için kurtarma açısından ayrı bir milat olacak. DSÖ için de bizim ciddi bir desteğimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

EMT 2 ve EMT 3 arasındaki farka da değinen Korkut, şunları kaydetti:

"Arada çok ciddi bir fark yok. Yoğun bakım kurabiliyorsunuz. Biz de yoğun bakım kurabiliriz. Başvurma aşamasında EMT 2 olarak başvurulmuş. Biz bunu çok kısa bir sürede EMT 3'e çevirebiliriz. Ama süreç uzun. Bu yıl benim bildiğim, EMT sertifikası alan başka bir kurum yok. Bu pandemi sürecinde bile buna uğraştık ve aldık. EMT 3'ü de istedikten sonra çok hızlı sürede yapabiliriz. EMT 2, belki eğitim araştırma hastanesi seviyesinde değil ama bir hastane seviyesinde orada bizim organize olabildiğimizi gösteriyor. EMT 3 olduğunda artık daha özelleşmiş taraflara geçiyoruz."

- "DSÖ ile Sağlık Bakanlığının hedeflerinin paralel ilerlediğinin göstergesi"

DSÖ Türkiye Ofisi ve İstanbul Ofisi Başkanı Dr. Irshad Shaikh, bu verifikasyonun, Sağlık Bakanlığının liderliğinin göstermiş olduğu insiyatifin bir sonucu ve kararlılığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Shaikh, bu verifikasyonun DSÖ'nün bölgesel ekibi için önemini vurgulayan Shaikh, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DSÖ ile Sağlık Bakanlığının hedeflerinin paralel ve birbirini güçlendirecek şekilde ilerlediğinin de bir göstergesi. Bu Türkiye Cumhuriyetinin ve Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu çalışmaların, 40 yıllık çalışmaların bir nihayete varması. Aynı zamanda yeni bir şeyin başlangıcı. DSÖ ile dünyanın her yerindeki felaketlerden etkilenen insanların faydalanacağı bir şey. Bizim her zaman dediğimiz gibi her yerde her zaman herkes için yüksek kalitede medikal hizmet, tıbbi yardım sağlanması bizim görevimiz."

DSÖ-Emergency Medical Teams (EMT) oluşumu Başkanı Flavio Salio da bu verifikasyonun alınmasının ve bu kültürün Türkiye'de yerleşmiş olmasının bölgesel ve global anlamda önem arz ettiğini söyledi.



UMKE'nin performansının başlangıçtaki minimum standartlar beklentisinin üzerine çıktığını dile getiren Salio, ekibin bu süreçte kendilerinden beklenenin üstünde bir performans göstereceğini açıkça sergilediğini vurguladı.



Salio, Acil Medikal Ekipleri Merkezi olarak UMKE'nin başarısını tebrik ettiklerini belirterek, "Bu bölgede yürütülecek misyonlarda başarısının devam edeceğinden ve bu topluluğa katkıda bulunmaya devam edeceğinden emin olduğumuzu söylemek istiyoruz." dedi.



Dünyada Tip 2 seviyesinde bu verifikasyondan geçmiş ülke sayısına da değinen Salio, "Küresel olarak 29 medikal ekibini verifiye ettik. Türkiye 30'uncu oldu. Avrupa'da 5 ekip Tip 2 verifikasyonu aldı. Toplam 11 ekip acil medikal kurtarma verifikasyonu aldı." bilgisini paylaştı.

UMKE personelinin de yer aldığı program sonunda Türk yetkililere doğrulama belgesi takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.