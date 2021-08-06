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Gündem

Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu için ilk ifadesi ortaya çıktı!

Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümü için verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Uygun, "ölümünden haberim yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 14:24:00 -
Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu için ilk ifadesi ortaya çıktı!

Ankara’da Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen’in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmıştı.

Haber Global muhabiri Ozan Ulaş, Ümitcan Uygun’un ilk ifadesine ulaştı.

Uygun’nun ifadesinde, “Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada sağlıklı ve kendindeydi daha sonra evde bulunan diğer arkadaşları beni aradı ve Esra’nın ağzından kan geldiğini söyledi.

Uygun, “Ben de polise haber vermelerini istedim. Esra’nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur” dedi.

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