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Gündem Ümitcan Uygun tahliye mi oldu? Ümitcan Uygun kim?
Gündem

Ümitcan Uygun tahliye mi oldu? Ümitcan Uygun kim?

Ümitcan Uygun ceza aldı mı? Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır soruşturmasında adı geçen ve uyuşturucu kullandığı için tutuklanan Ümitcan Uygun'un serbest bırakılıp bırakılmadığı merak ediliyor. Peki, Ümitcan Uygun kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-07-17 12:07:00 -
Ümitcan Uygun tahliye mi oldu? Ümitcan Uygun kim?

2020 yılının haziran ayında evinde ölü bulunan ve Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen soruşturmasında eski sevgili Ümitcan Uygun gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Ardından 10 Ocak 2021'de Ümitcan Uygun gözaltına alınmış ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek’ suçundan tutuklanmıştı. Peki, Ümitcan Uygun tahliye mi oldu?

Ümitcan Uygun tahliye mi oldu? Ümitcan Uygun kim?

Ümitcan Uygun’un avukatı Çağatay Cengiz sosyal medya hesabından "Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit Uygun tahliye oldu" açıklamasında bulundu.

Aleyna Çakır’ın ölümünün ardından gündeme gelen Ümitcan Uygun, Ankara’da yaşıyor. Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür. Uygun, Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.

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