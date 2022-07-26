Ümitcan Uygun hakkında flaş karar

Ümit Can Uygun ve Fadime Büşra Güngör, uyuşturucu madde kullanırken çektikleri bir videoyu Tiktok hesapları üzerinden paylaştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021 yılında Fadime Büşra Güngör ve Ümit Can Uygun hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan bir iddianame hazırlayarak, Güngör ve Uygun'un uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdikleri veya bu nitelikte yayın yaptıkları gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açtı.

Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesi ise, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına özendirme işleminin yayın yoluyla yapılmasının, suçun hareket unsuru olarak düzenlendiğine, dosya kapsamında şüpheli Ümit Uygun'un bahse konu uyuşturucu madde kullandıklarına ilişkin videoyu Tiktok hesabından canlı yayın yaparak paylaştığının iddia edildiğine dikkat çekerek, şüpheli Ümit Uygun'un cep telefonunun incelenerek rapor düzenlenmesine rağmen, telefonunda bulunan ve bulunması muhtemel Tiktok veya diğer sosyal medya hesaplarında bu videoyu paylaştığına veya canlı yayın yaptığına ilişkin bir inceleme yapılmadığı, yine cep telefonundan bağımsız olarak şüpheli Uygun'a ait Tiktok veya sosyal medya hesaplarında bu videoyu paylaştığına veya canlı yayın yaptığına dair araştırma yapılmadığı gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verdi.

Mahkemenin kararı sonrasında Cumhuriyet Savcısı iddianamenin iadesine itiraz etti. İtirazın ardından dosyayı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi inceledi. Mahkeme, kanun yararına bozma istemine konu iddianamenin iadesi kararının yerinde olduğu gerekçesiyle itirazın reddine kesin olarak karar verdi.

İlk derecenin kararı sonrasında Adalet Bakanlığı, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe gönderdi. Dilekçede, videoda yaşananlar özetlenerek, videonun sosyal medya platformlarında yayınlanmış olmasının Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu davası açılması için yeterli delil niteliğinde bulunduğuna yer verdi. Başsavcılık, dosyayı Yargıtay 10. Ceza Dairesine gönderdi.

Daire heyeti, istemle ilgili olarak incelemesini tamamladı. Heyet, kanun yararına bozma istemini yerinde görerek Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının bozulmasına hükmetti.

Kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelilerin üzerlerine atılı eylemin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" olarak nitelendirilmesinin mahkeme yönünden bağlayıcı olmadığına, suça ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan hukuki nitelendirme nedeniyle iddianamenin iade edilemeyeceğine yer verildi.

Yaşanan olayda şüphelilerin uyuşturucu madde kullanımına ilişkin görüntülerinin yer aldığı video içeriğinin sosyal medya platformları üzerinden yayınlanmış olmasının Cumhuriyet Başsavcılığı için yeterli şüphe niteliğinde bulunduğu kaydedilen kararda, "Söz konusu video içeriğine ilişkin anlatımın iddianame içeriğinde yer verilmiş olması nedeniyle, şüphelilerin üzerlerine atılı eylemin, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme veya başkaca bir suçu oluşturup oluşturmadığına dair delillerin ve değerlendirmelerinin yargılama aşamasında mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi kanuna aykırı olup kanun yararına bozma istemi yerinde görülmüştür" denildi.

Kaynak: Sabah