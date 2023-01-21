Ümit Zileli'den büyük edepsizlik! O alçaklığa böyle sahip çıktı

İngiltere merkezli The Economist dergisinin Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili küstah yazısına Korkusuz gazetesinin korkak yazarı Ümit Zileli'den destek geldi. Zileli, aşağılık kompleksinden kurtulamadığını gözler önüne serdiği yazısında, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Dünyaca ünlü The Economist dergisi son sayısında AKP’li Cumhurbaşkanı’nı çok ağır eleştiren bir ayazı yayımladı. Şu satırlara bakın:

–Giderek tutarsızlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminde ülke felaketin eşiğinde. Erdoğan’ın seçim yaklaşırken sergileyeceği davranışlar, bugün son derece kusurlu bir demokrasi olan ülkeyi tam anlamıyla bir diktatörlüğe sürükleyebilir!

Felaket değil mi!

Cumhuriyetin 100. yılı bu ülkenin nereye doğru evrileceğinin ya da devrileceğinin çok açık bir şekilde ortaya çıkacağı yıl olarak tarihe geçecek ve önümüzde yalnızca birkaç aylık bir süre var!

Buradaki kilit güç ise bizatihi halkın kendisidir; Hangi partiye gönül vermiş olursa olsun öncelikli görev birlik olmak ve Millet İttifakı üzerinde de anlamsız çekişme ve tartışmalardan

Uzaklaşması için baskı kurmak ve kuruluş ayarlarına dönmektir. The Economist’in sözünü ettiği diktatörlükten kurtulmanın biricik yolu budur…"