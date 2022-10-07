Ümit Pablo Özdağ’dan yeni skandal! Pavyon emeklisi kadından sonra torbacıyı da danışman yaptı

Skandalların partisi Zafer’de sular bir türlü durulmuyor. Fuhuş, şantaj, darp skandallarıyla çalkalanan partide şimdi de uyuşturucu depremi yaşanıyor.

Ümit Özdağ’ın elebaşılığını yaptığı Zafer Partisi’nde şantaj, darp, fuhuş, taciz gibi suçlardan ünlü isimlerin arasına bir de uyuşturucudan ünlü isim katıldı.

Son yapılan kongrede Zafer Partisi Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirilen Seçkin Teker’in uyuşturucu suçundan hüküm giydiği ortaya çıktı.

2009’da kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hakkında işlem yapılan Teker, sosyal medya hesabından ‘’Saygıdeğer Genel Başkanım Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın takdirleri ile hayatım boyunca onurla taşıyacağım Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanlığına atanmış bulunmaktayım. İlk başta kıymetli genel başkanıma daha sonra bu kutsal dava ile beni tanıştıran @ismail_TURK55 başkanıma teşekkürler.’’ ifadeleriyle Özdağ’ın başdanışmanı olduğunu duyurdu.