Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde Mansur Yavaş istifası

Zafer Partisi Genel Sekreterliği'nden daha önce istifa eden İsmail Koncuk şimdi de partiden istifa etti.

Zafer Partisi'nden istifa eden İsmail Koncuk kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

İsmail Koncuk şunları kaydetti:

4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiç bir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi.

Gen. Sek. istifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Bir kaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisinden istifa ediyorum.

Bağımsız vekil sayısı artıyor

İYİ Parti’den Adana Milletvekili seçilen İsmail Koncuk bu partiden istifa ederek Ümit Özdağ’ın Genel Başkanlığını yaptığı Zafer Partisi’ne katılmıştı.

İsmail Koncuk'un Zafer Partisi'nden istifası ile Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 7'ye çıktı.