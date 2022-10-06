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Gündem Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde istifa
Gündem

Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde istifa

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 19:53:00 -
Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde istifa

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Can, istifasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Geldiğim noktada kesin olarak gördüm ki siyaset bana göre olsa da ben bu siyasete göre değilim. Artık 'oy veren' olarak devam etmekle beraber Türklük için çalışacağım. Zafer Partisi'ndeki tüm görevlerimden istifa ettiğimi bildiririm. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

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