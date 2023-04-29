  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Azerbaycan’dan Kahramanmaraş’a bin konut

İlk adımı Erdoğan ve Putin atmıştı! Rusya’dan flaş Türkiye kararı

İki hafta kala son seçim anketi Türkiye ile paylaşıldı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı gündeme oturdu

İYİ Parti’de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! "Her şeye he demem, yok öyle bolluk" deyip bıraktı

Erdoğan TEKNOFEST'te duyurdu! Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever

Erdoğan mekana Togg'la geldi... TEKNOFEST'te muazzam görüntüler

İnanılır gibi değil ama aynen böyle söyledi! Teknofest’in bize ne faydası var?

Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! 'İnanılmaz potansiyel var, tam bir cennet' sözleriyle müjdeledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te! "Bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu"

Ahmet Hakan, Davutoğlu'nu delirtecek! Bu olunca gözler kısılıp Ahmet Bey'e bakıldı ama, kocaman bir tıssss
Gündem Ümit Özdağ’ın Suriyeli sığınmacı ile diyaloğu olay oldu! "Tayyip seçimi kazanacak, seninle beraber Suriye’ye gideceğiz"
Gündem

Ümit Özdağ’ın Suriyeli sığınmacı ile diyaloğu olay oldu! "Tayyip seçimi kazanacak, seninle beraber Suriye’ye gideceğiz"

Yeniakit Publisher
2023-04-29 17:55:00 -
Ümit Özdağ’ın Suriyeli sığınmacı ile diyaloğu olay oldu! "Tayyip seçimi kazanacak, seninle beraber Suriye’ye gideceğiz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli olduğunu belirten bir kişinin kendisine "Tayyip seçimi kazanacak, seçimden sonra seninle beraber Suriye'ye gideceğiz." dediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kez izlenen videoda Özdağ'ın Suriyeli vatandaşa "Ben seni bırakıp geri dönerim" diyerek karşılık vermesi dikkat çekti.

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala siyasi partiler vatandaş ziyaretlerini sıklaştırmış durumda.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sokakta karşılaştığı bir Suriyeli ile diyaloğu dikkat çekti. Suriyelinin Özdağ'a"Tayyip seçimi kazanacak, seçimden sonra senle beraber Suriye'ye döneceğiz." demesi üzerine Ümit Özdağ "Ben seni bırakıp geri dönerim." dedi. 

Kameralar önünde gerçekleşen diyalog sırasında Suriyeli sığınmacının rahat hareketleri dikkat çekti.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23