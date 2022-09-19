Ümit Özdağ'ın partisi fena yakalandı! Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirten olay

Türkiye'deki sığınmacılara karşı ırkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yardımcısı Salih Zeki Altun’un şirketi OFTON İnşaat'ın sığınmacılara oturma izni sözü karşılığında ev sattığı iddia ediliyor.

Sığınmacıları Türkiye'den göndereceğini söyleyen Özdağ'ın partisinde Genel Başkan Yardımcısı olan Salih Zeki Altun'un aile şirketi olan ve kendisinin de yönetim kadrosunda isminin bulunduğu OFTON İnşaat'ın sahibi (babası) İsmail Hakkı Altun'un da yabancılara ev satışının önünün açılması için öncü olan isim olduğu öğrenildi.

Arapça tanıtım yaptılar

OFTON İnşaat'ın reklamlarında da Arapça tanıtımlar yapıldığı görülüyor.

Ayrıca OFTON inşaatın yaptığı Elysium konutlarının yabancılara satılabilmesi için Muhammad al-Halabi ile tanıtım yaptığı video da ortaya çıktı.

Vatandaşlık reklamı

Tanıtımda "Dolar ile değil TL ile satıyorlar. Türk vatandaşlığına uygundur." cümlelerinin yer alması dikkat çekti.

Yabancılara hizmet veren ofisleri var

Muhammad al-Halabi'nin emlak ofisine baktığımızda ise yabancılara hizmet vermek için kurulduğu görülüyor.