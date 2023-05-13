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Gündem Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' sözleri yeniden gündemde
Gündem

Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' sözleri yeniden gündemde

Yeniakit Publisher
2023-05-13 08:15:00 - 2023-05-13 08:18:19

Yeniden gündem olan o görüntülerde; HDP'li isimlerin seçim planları yer alırken, Özdağ'ın "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar." sözlerine yer verilerek yaşanacaklar gözler önüne serildi.

Türkiye'nin kaderini iki gün sonra yapılacak olan seçimler belirleyecek.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 seçimdir kazanamadığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bu kez farklı yöntemlerle çıkacak.

Birlikte yol yürüdüğü partilerin desteğinin yetmeyeceğini bilen Kılıçdaroğlu, Kandil'in siyasi uzantısı HDP'yi de arkasına aldı.

 

HDP fırsatın peşinde

Ülke yönetiminde söz hakkı, özerklik ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP, bu durumu tarihininen önemli fırsatı olarak görüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Partinin siyasileri, meydanlarda yaşanacakları yüksek sesle dile getirmekten çekinmiyor.

Hal böyleyken, başta terör suçundan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı özgür bırakmaya hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'ye ne sözler verdiğini tahmin etmek çok zor olmasa gerek.

 

"İç savaş kaçınılmaz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Millet İttifakı-HDP ortaklığının nereye gideceğini tane tane anlatmıştı.

Yeniden gündem olan o görüntülerde; HDP'li isimlerin seçim planları yer alırken, Özdağ'ın "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar." sözlerine yer verilerek yaşanacaklar gözler önüne serildi.

Bu video sonrası sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen o slogan yeniden dillendirildi.

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