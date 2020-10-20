Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...

Son dönemde tartışmalarla gündeme gelen İP'te bir de FETÖ krizi patlak verdi. İP'in kurucu isimlerinden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Özdağ'ın açıklaması partide deprem etkisi yaparken, parti yönetiminden nasıl bir açıklama geleceği de merak olmuştu. Bugün grup toplantısında konuşan İP Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ'ın iddiasını yalanlayarak Kavuncu'nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Konu ile ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan ise çarpıcı açıklamalar geldi.

"Şimdi herkes birbiriyle ilgili ne biliyorsa söyleyecek"

Yıldırım, "Herkes birbirinin açığını zamanı gelince ortaya çıkarır. Çünkü orası toplama bir parti. Sayın Akşener diyor ki yükseliyoruz da dışarıdan operasyon var. Kendi kendilerine yeterler. Dışarıdan kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. 16-17 milletvekilini adam yerine koymadınız, dışladınız. Tabiri caizse testi su sızdırıyor, çatlak büyüyor. Şimdi herkes birbiriyle ilgili ne biliyorsa oturacak söyleyecek. Bu tabii bir hadise yani, anormal bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Yaşar Yıldırım, "Ne kadar FETÖ’cü, kimin hangi örgütle bağlantısı var, kim hangi örgüte çalışıyor onu bilmiyoruz. Onu ancak kendileri bilir. Birbirleriyle olan mücadele o partiyi bitirecek. İYİ Parti misyonu, hedefi olan bir parti değil. En büyük misyonları kendi ifadelerine göre güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönmek. Onun dışında bir misyonları yok. Böyle bir parti, derlemişsin, toplamışsın. Kavuncu’yu, Hasan Subaşı’yı bir yerden getirmişsin. Bunların ortak noktaları da yok." dedi.

haber7'nin haberine göre; Yıldırım, sözlerinin devamında "O günkü şartlarda Milliyetçi Hareket Partisi’ne operasyon çekildi, başbakan olacağım diye çıktı ve bugün işi buraya kadar getirdi. Kimin kimle ne bağlantısı olduğunu ancak o partinin mensupları bilir. Demek ki İstanbul İl Başkanının bir bağlantısı var ki, malum Ümit Özdağ’ın da meziyetleri vardır bazı şeyleri bilme, istihbarat alma gibi. Dedi ki İstanbul İl Başkanı FETÖ’cü. Biri FETÖ’cü olduğunu diğeri olmadığını ispatlayacak. Ama bir şey var, hukuk öyle kalmayacak. Yarın 16-17 milletvekili yeniden milletvekili olabilecekler mi, olamayacak. Biliyorlar. Hadi eyvallah mı diyecek? Ne varsa dökecekler. Dışarıdan kimsenin bir şey yapması yok, İYİ Parti’nin kendisi kendine yeter." değerlendirmesinde bulundu.

"Dışladılar, adam yerine koymadılar"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, "Siz daha iki günlük partiyi kalkmış 16-17 kişiyi dışlıyorsunuz. Onların içinde genel başkanlık yapmış adam var. Bunları adam yerine koymadılar. Daha dün bir bugün iki. Bizim bir şey yapmamıza da dememize de gerek yok. Başkasının da bir şey yapmasına gerek yok. Kendi kendilerine yaparlar. İlahi adalet. Onların çoğu, Devlet Bahçeli ameliyat masasında yatarken imzalarla geldiler partiyi kongreye götürdüler. Siyasi etik diye bir şey yok. Devlet Bahçeli dedi ki iki gün sonra gelin, yok. Onların çoğu işte dışarıda kalanlar. Bunlar birbirine yeter." dedi.

"Kılıçdaroğlu bu yüzden seçim istiyor"

Yıldırım, "Kılıçdaroğlu bunun için seçim istiyor. Bir an evvel İYİ Parti dağılmadan, HDP patlamadan, kendi içindeki sıkıntılar çıkmadan bu seçimleri atlatabilir miyim diye bir hamle yaptı. HDP’lilerden 6-8 Ekim olaylarının hesabı soruluyor. İYİ Parti çatırdıyor. Kılıçdaroğlu da biliyor sıkıntıyı onun için seçim istiyor. Dolayısıyla bunlar dövüşe dövüşe birbirlerini bitirecekler." diye konuştu.