Ümit Özdağ’dan sosyal medyayı sallayan Bülent Arınç paylaşımı
Kapalı kapılar ardından yapılan anayasayı ifşa ettiği için İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Bülent Arınç’ın istifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesiyken katıldığı bir canlı yayında PKK'lı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bülent Arınç, bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Bülent Arınç’ın istifasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım,
‘Bülent Arınç istifa etmiş. Sevindim doğrusu. Darısı HDP ile özerklik anayasası hazırlayanların başına...’