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Medya Ümit Özdağ'dan skandal açıklamalar! Bakan dövmek için İçişleri'ni basmaya giden adam neyi gizliyor?
Medya

Ümit Özdağ'dan skandal açıklamalar! Bakan dövmek için İçişleri'ni basmaya giden adam neyi gizliyor?

Yeniakit Publisher
2024-09-10 13:25:00 - 2024-09-10 11:17:51
Ümit Özdağ'dan skandal açıklamalar! Bakan dövmek için İçişleri'ni basmaya giden adam neyi gizliyor?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Ümit Özdağ'ın Dilan Polat hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Altınok, Özdağ'ın kamuoyunu etkileyecek bilgileri gizlemesinin hukukun ve siyaset ahlakının ihlali olduğunu belirtti. Altınok, Özdağ'ın iddialarının somut delillerle desteklenmediğini vurguladı. Özdağ'ın çıkışının dikkat çekmeye yönelik olduğunu söyleyen Altınok, şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Ümit Özdağ'ın Dilan Polat hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Altınok, Özdağ'ın kamuoyunu etkileyecek bilgileri gizlemesinin hukukun ve siyaset ahlakının ihlali olduğunu belirtti. Altınok, Özdağ'ın iddialarının somut delillerle desteklenmediğini vurguladı. Özdağ'ın çıkışının dikkat çekmeye yönelik olduğunu söyleyen Altınok, şunları kaydetti:

"Dilan Polat'a seslenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum" diyor.

Neden yazamıyorsunuz Ümit Bey?

Bakan dövmek için İç İşleri'ni basmaya giden birisiniz, korktuğunuzu sanmıyorum.

Bugüne kadar sığınmacılarla ilgili ortaya hiçbir delil koymadan en akıl almaz iddiaları dillendirdiniz. Sonrasında memlekette yabancılara karşı onca saldırı gerçekleşti. Başınıza bir şey mi geldi?

Yoksa Dilan Polat'ın hapisten çıktıktan sonra artan takipçi sayısı iştahınızı kabarttı ve siz de bu güruhtan etkileşim almak için dikkat çekmeye mi çalışıyorsunuz?

Sebebini bilmiyorum ama kamuoyunda infial yaratan bir kovuşturma sürecini doğrudan etkileyecek bilgileri yargıdan gizlemek, hukukun yanı sıra siyaset ahlakını çiğnemek anlamına gelir."

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