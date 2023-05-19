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Siyaset Ümit Özdağ'dan flaş ikinci turda destek açıklaması! Böyle duyurdu
Siyaset

Ümit Özdağ'dan flaş ikinci turda destek açıklaması! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-19 23:02:00 - 2023-05-19 23:31:54
Ümit Özdağ'dan flaş ikinci turda destek açıklaması! Böyle duyurdu

ATA İttifakı'nın ana bileşenlerinden Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine ilişkin konuştu. Kimi destekleyecekleri konusundaki kararı ilkeler üzerinden vereceklerini belirten Özdağ, " 'Bu pazarlık mı yapıyor?' ifadesini bize yönelik psikolojik operasyon olarak kullandılar" dedi.

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur öncesi ATA İttifakı'nın hangi adaya destek vereceği merak konusu olurken, ittifakın ana bileşenlerinden Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, KRT TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, kimi destekleyecekleri konusunda verecekleri kararı ilkeler doğrultusunda alacaklarını söyledi.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Konuşmanın içeriğine dair bilgi paylaşmam doğru olmaz. Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu belirli esaslar var. Bu politik yaklaşımdan kaynaklanan sorularımız vardı. Bu soruların hemen hepsini sayın Kılıçdaroğlu'na sorduk. O da cevaplarını verdi. Önce heyetler olarak, daha sonra sayın genel başkanla baş başa uzun bir değerlendirme yapma fırsatımız oldu. Bu arada Sinan Bey ile de programdan sonra görüşeceğiz. O da benim bilgim dahilinde Erdoğan ile görüştü. Sürekli iletişim halindeyiz.

"Makam mevki pazarlığı yapmıyoruz"

'Bu pazarlık mı yapıyor?' ifadesini bize yönelik psikolojik operasyon olarak kullandılar. Bunun hiç adil olmadığını düşünüyorum. Millet İttifakı'nı oluşturanlar aylarca pazarlık yaptılar. Buna bir şey söylemeyenler bizim yapmış olduğumuz pazarlığı konuşuyorlar." 


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