Ümit Özdağ'dan flaş açıklamalar: Ekrem İmamoğlu büyük terbiyesizlik yaptı

İP'ten ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, konuk olduğu programda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İmamoğlu'nun kendisine büyük bir terbiyesizlik yaptığını ve buna rağmen kendisini desteklediğini söyleyen Özdağ, "Bu terbiyesizliği kamuoyu ile paylaşmayacağım" ifadelerini kullandı.

Özdağ, katıldığı programda yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'yu bana karşı yaptığı büyük bir terbiyesizliğe rağmen destekledim. Kendisi de seçim sürecini iyi yönetti. Fakat Türkiye'nin güvenliği, devlet güvenliği, terör ile mücadele, istihbarat konularında bilgisi yoktur. Şu anda nöbetçi cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkıyor. Bence İstanbul Belediye Başkanlığı'na odaklansa ve kendi partisinin işleriyle uğraşsa daha başarılı olacak. İmamoğlu, İYİ Parti'ye katılmadan bir hafta önce Bahadır Erdem'i ziyaret ederek Nutuk hediye etmiş. Kendisine acilen tavsiye ediyorum; İYİ Parti'ye katılanlara Nutuk hediye edeceğine Canan Kaftancıoğlu'na hediye etsin" dedi.

"Bahçeli, Meral Akşener'den daha demokrat"

Özdağ, "Ben sayın Bahçeli ile siyaseten mücadele ettim, ama sayın Bahçeli’nin sayın Akşener’den daha demokrat olduğunu gördüm. Altını çizerek söylüyorum: sayın Bahçeli’nin sayın Akşener’den daha demokrat olduğunu gördüm! Ben sayın Bahçeli’yi çok ağır şekilde ideolojik anlamda eleştirdim, hiç saygısızlık yapmadım. Onun da bana yönelik ağır eleştirileri, suçlamaları oldu ama, sayın Akşener’i daha eleştirmedim! Bir il başkanını eleştirdiğimde sayın Akşener ihraç sürecini başlattı ve kesin ihraç talebiyle! Hem de tüzüğe aykırı bir şekilde, il başkanlarına siyasal linçle yaptırttı bunu! Altını çizerek söylüyorum sayın Akşener’in demokrat kimliği, kamuoyuna sunmaya çalıştığı demokrat kimliğinin aksine, ben siyasetinin derinliklerinde, ruhunun derinliklerinde çok ciddi otoriter bir tavır görüyorum! Muhalefete tahammül gösteremiyor, eleştiriye tahammül edemiyor, eleştirdiğiniz anda sizi kapının önüne koymak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bakın şimdi Aytunç Çıray beyin ihraç süresi İYİ Parti’de başlamıştır, onu da İYİ Parti’den tasviye edecekler. Neden? Çünkü o da doğru bildiğini söylüyor." diye konuştu.

"İP kadar milletvekili kaybeden başka parti yok"

Özdağ, İP'le ilgili yaptığı açıklamaların devamında, "200 kurucu ile kurulduk, şu anda 60 kurucu istifa etmiş durumda. 3 sene oldu daha parti kurulalı, 7 tane milletvekili partiden ayrıldı. Bu kadar milletvekili kaybeden başka parti yok. 81 il başkanıyla yola çıkmıştık, hala görevde olan 2 kişi kaldı, Bingöl ve Gümüşhane! Neden? Koray Aydın beyi mutlu edecek il başkanı bulunana kadar… Böyle bir parti başarılı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener kime hizmet ediyor?

Özdağ, "Meral Hanım’la yola çıkarken başlangıçta, hedefimiz iktidara gelmekti, bugün Meral Hanım’ın iktidar hevesini, isteğini ve de siyaseti tamamen terk ettiğini düşünüyorum. İYİ Parti’nin Divan Üyeleri, CHP’nin belediyelerinde genel müdürlük yapıyorlar. Bunun için mi kurduk biz İYİ Parti’yi? Son kongrede aday olmadığım halde Ümit Özdağ’ın üstünü çizin dediler, İsmail Koncuk’un üstünü çizin dediler, ama Öcalan’la Anayasa’nın 66. Maddesi konusunda aynı düşündüğünü gördüğümüz Bahadır Erdem’e de Meral Akşener oy istedi! Olmazsa olmazım dedi Bahadır Erdem." dedi.