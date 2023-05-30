Ümit Özdağ’dan bomba "MHP" çıkışı! Bunu yapabiliriz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV’de açıklamalarda bulundu. Özdağ, yerel seçimlerde bazı bölgelerde MHP ile işbirliği yapabileceklerini söyledi.

Özdağ, “Diyelim yerel seçimlerde ‘X’ ilçesinde İYİ Parti Zafer Partisi’ne gelip veya Zafer Partisi İYİ Parti’ye gidip şu adayı destekleyelim dedi, olabilir. Ya da aynı şey MHP’yle olabilir mi? Bilmiyorum, olabilir. Üçünün bir arada aynı adayı desteklemesi, mesela Adana’da üç partinin birlikte aday çıkarması, bilmiyorum, hiç kolay değil çünkü bir de cumhur ve millet ittifakları var ama düşünülebilir tabii bu” dedi.

“Sinan Oğan kabineye girecek deniliyor. Bunu nasıl yorumlarsınız, hangi bakanlığı iyi yapabilir" sorusu üzerine ise Özdağ, “Bilmiyorum girip girmeyeceğini. Ben şu bakanlık olur diye bir şey söyleyemeyeceğim. Söylemem şık da olmaz. Onun için bir yorum yapmayayım. Kendi siyasi tercihidir. Evet, ben Sinan Bey’in yaptığı bu siyasi tercihe katılmadım, doğru da bulmadım ama neticede Sinan Beyin de bu işin ikinci tura kalmasında katkısı olduğunu da unutmamak gerekir” ifadelerini kullandı.



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