Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! 'yeni parti kurmamı istedi'

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklamaları nedeniyle Disiplin Kurulunca istenen savunmasını yazılı olarak partiye iletti. Savunmasının ardından ilk kez konuşan Özdağ, Haber Global'de şunları ifade etti:

"Disiplin Kuruluna 10 sayfadan oluşan ve İYİ Partinin kuruluşundan bu yana neler olduğunu ortaya koyan 10 sayfalık yazılı savunma verdim. Ben parti disiplini ne gerektiyorsa onun gereğini yapıyorum. Metnin içeriği ile ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum.

'Kavuncu'ya karşı defalarca uyarmama rağmen parti sözcüsü yapıldı'

Buğra Kavuncu ile ilgili adli bir soruşturma başlatıldı. Ben bunu adli bir mücadele değil siyasi bir mücadele olarak görüyorum. FETÖ'ye karşı kanını dökenler , FETÖ'ye karşı mücadele edenler bu partiyi kurdular. FETÖ'nün partimize sızmasını engelemek için üçbuçuk yıldır çalışıyorum. Buğra Kavuncu'ya karşı defalarca uyarmama rağmen, genel başkanımız Buğra Kavuncu'yu parti sözcüsü yaptı. Ardından İstanbul İl Başkanı yapıldı.

'Akşener parti kurmamı istedi'

FETÖ'nün bizim partinin içine nasıl sızmak istediğini genel başkanımıza anlattım. Kongreden tek bir kişi karlı çıktı, o da Buğra Kavuncu.

Parti bir eksen değişikliğine sokuldu. FETÖ ve PKK'ya övgüler dizen bir akademisyen divana getirildi.

Bekledim ama Akşener benimle görüşmeyi reddetti. Reddetmekle kalmadı, bana bir kişiyi ve bir çalışma yollayarak benim partiden ayrılarak bir parti kurmamı istedi. Siyasi kariyerimi de planlamış. Bunun için bir kamuoyu araştırması da yaptırmış. Bir siyasi partinin genel başkanı, birlikte kurucusu olduğu kendi partisinden bir milletvekiline bunu nasıl yapar?.."

İhraç gelirse parti kuracak mı?

İhraç edilirse parti kurmayacak mı?' sorusuna da yanıt veren Özdağ, 'Parti kurmak bir projem yok' ifadesini kullandı.

Özdağ, Akşener'e karşı İYİ Parti liderliğine aday olmayacağını da söyledi. Özdağ, "Ben parti kurmak için değil, neden bu hale geldik, bunun için çıkacağım Anadolu'ya" dedi.