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Siyaset Ümit Özdağ’dan Bartın fırsatçılığı
Siyaset

Ümit Özdağ’dan Bartın fırsatçılığı

Zafer Partisi Genel Başkanı, ırkçı Ümit Özdağ Bartın'da yaşanan faciadan bile siyaset yapmaya çalışıyor

Yeniakit Publisher
2022-10-15 14:02:00 -
Ümit Özdağ’dan Bartın fırsatçılığı

YENİ AKİT  ANKARA

Bartın'da çöken maden ocağında 40 kişi hayatını kaybederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çalışmaları incelemek ve vatandaşa destek olmak için bölgeye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye gitmeden önce alınan güvenlik önlemleri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı rahatsız etti.

Özdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Erdoğan Bartın’a madene gitmeden önce çevrede büyük güvenlik önlemleri alınıyormuş. Keşke Erdoğan için alınan güvenlik önlemlerinin yüzde 10’u madenlerimizde alınsa ve bu patlamalar, can kayıpları olmasa" ifadelerini kullandı.

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