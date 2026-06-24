Ümit Özdağ'a Şeyh Said’e hakaretten ceza: Canın cehenneme faşist!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Şeyh Said'e kullandığı sözler nedeniyle "kişinin hatırasına hakaret" sucudan yargılandığı Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar açıklandı.

Mahkeme, Özdağ'ı 8 bin 700 TL para cezasını çarptırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Duruşmanın ardından Adliye’nin içinde Şeyh Said’in akrabaları olduğu öne sürülen bir grup "Canın cehenneme faşist Ümit" diye tepki göstermesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ

Hınıs Adliyesi önünde kararı değerlendiren Özdağ, şunları kaydetti: Biraz önce mahkeme kararını açıkladı. Şeyh Said'in hatırasına hakaretten para cezası verdi. Tabii bu kabul edilebilir bir ceza değil. Neden? Çünkü Şeyh Said'in hakaret edilebilecek bir hatırası olduğunu kabul ediyor ki biz bunu kabul etmiyoruz. Bu bana karşı verilmiş bir ceza değil esasen; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verilmiş bir ceza. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, terörle mücadele eden, ayaklanmayı bastıran güçlerimize verilen bir ceza ve ne yazık ki doğru değil. Bu cezaya itirazımızı önümüzdeki günlerde bir üst mahkeme olan istinafa yapacağız. Burada mesele bir kişi ile Ümit Özdağ arasında bir hakaret meselesi değil, bir ailenin mensuplarıyla Ümit Özdağ arasında bir hakaret meselesi de değil. Burada söz konusu olan Cumhuriyet'e karşı bir ayaklanmaya benim ve partimin almış olduğu tavırdır. Bu siyasi bir davadır."

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Ümit Özdağ, X sosyal medya platformundaki kişisel hesabından Şeyh Sait’in vatan haini olduğunu söyleyerek şu paylaşımı yapmıştı: İngiliz emperyalizminin köpeğidir. Alçak bir katildir. Onu ve bozguncu çetelerini sadece Türk ordusu değil bölgedeki bütün vatansever aşiretler birlikte bozguna uğratmışlardır. Pis canını kurtarmak için kaçarken Çarpuh köprüsünde yakalanmıştır. Yargılanmak üzere Diyarbakır’a getiren birliğin komutanı Yüzbaşı Mikail dedemdir. Devlete isyan eden Türk milletine ihanet edem asılır. Vatan hainini savunanlar da vatan hainidir. Nasıl Şeyh Sait’in canı cehenneme gitti ise bütün vatan hainlerine aynı şeyi söylüyoruz. Canınız cehenneme.”