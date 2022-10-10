Ümit Özdağ Zafer Partisi’nin paralarını zimmetine geçirmiş! Şok belge yayınlandı…
Adı taciz, gasp ve darp iddialarıyla gündemden düşmeyen Zafer Partisi'nde geçtiğimiz günlerde GİK ve Kurucular Kurulu üyesi Soner Çam, Ümit Özdağ'ın talimatıyla darp edilmişti. Çam'ın, Ümit Özdağ'ın yolsuzluklarını ortaya çıkardığı için darp edildiği söylenmişti. Çam, yolsuzluk iddaları sonrası Özdağ'ın zimmetine para geçirdiğini gösteren belgeleri yayımladı.
Zafer Partisi’nin Kurucular Kurulu Toplantısı sonrasında parti içindeki muhaliflerden Soner Çam ve Çetin Davarcı darp edilmişti. Soner Çam, 25 Eylül’de gerçekleşen olayda, saldırganları Ümit Özdağ‘ın azmettirdiğini ileri sürmüştü.
Eskişehir’de yaptığı basın açıklamasında gerçekleştirilen saldırının nedenine değinen Çam, parti gönüllülerinin yaptığı bağışların bir kısmının Zafer Partisi’ne değil, kişilere aktarıldığını, bu vaka tarafınca ortaya çıkarılınca söz konusu linç girişiminin gerçekleştiğini söylemişti.
Çam iddialarını destekleyen yolsuzluk belgeleri sosyal medya hesabından yayımladı. Çam paylaşımında, “Vaktin doldu! Zafer Partisine diye kendi şahsi hesabına aldığın, parti kaydına geçirmediğin paraların dekontunu yayınlıyorum! İstediğin kadar algı çalışması yap benim için! Yoksul Türk Milleti’nin rızkını yedirmem sana! 40-1=39” ifadelerini kullandı.