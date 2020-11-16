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Siyaset Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?
Siyaset

Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Ümit Özdağ yeni parti | Ümit Özdağ partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü iddialarında bulunmuştu. Bu iddiaların ardından Ümit Özdağ ihraç talebiyle İYİ Parti Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Alınan kararla Ümit Özdağ, İYİ Parti’den ihraç edildi. Peki, Ümit Özdağ kendi partisini mi kuruyor? | Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:00:00 -
Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ’ın yeni bir parti kuracağı ileri sürüldü. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "O da Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül gibi Anadolu yollarına düşecek. Kısa sürede de partisini kuracak. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e göre etrafına daha çok milletvekili toplayacak. Benden size duyurması, 2021'le birlikte Ümit Özdağ partisi geliyor" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ kimdir? | Ümit Özdağ hayatı
Ümit Özdağ kimdir? | Ümit Özdağ hayatı

Biyografi

Ümit Özdağ kimdir? | Ümit Özdağ hayatı

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