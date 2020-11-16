Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ’ın yeni bir parti kuracağı ileri sürüldü. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "O da Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül gibi Anadolu yollarına düşecek. Kısa sürede de partisini kuracak. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e göre etrafına daha çok milletvekili toplayacak. Benden size duyurması, 2021'le birlikte Ümit Özdağ partisi geliyor" ifadelerini kullandı.