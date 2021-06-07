Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi

Ayyıldız Hareketi Lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile gittiği Adana’da yeni partinin kuruluş tarihini açıkladı.

Ayyıldız Hareketi Lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Ayyıldız Hareketi mensubu Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, bugün Adana’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretler öncesi İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve Adana milletvekili İsmail Koncuk, hareketin Adana’da teşkilatlanmasını yapacak Abdurrahman Erkoç ve Hakan Kuşçu ile birlikte Şirin Park Otel’de sivil toplum kuruluşu ve gazetecilerle buluştu.

Basın açıklamasında bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Ayyıldız Hareketi Lideri Özdağ, bir gazetecinin partinin ne zaman kurulacağı yönündeki soruya ise “4 Mart 2021’de istifa ettim. İstifa edeli 3 ay oldu. Bu 3 ayın önemli bir bölümü de salgın hastalık ve kapanma şartlarında geçti. Bun rağmen Ayyıldız Hareketi çok önemli bir yol katetti. Önemli işleri gerimizde bıraktık. Partimizin kurucular kurulunu büyük ölçüde oluşturduk. Partinin programı derlendi, toparlandı. Son rötuşlar üzerinde çalışıyoruz. Taslağımızı hazırladık, sosyal medya platformlarımızı oluşturduk. İnternet sitemiz oluşmak üzere. Partinin logosu ismi belli. İllerde teşkilatlanma konusunda epey bir mesafe kaydettik. Ve şimdi yaz aylarını Anadolu’yu dolaşarak geçireceğiz. 19 Mayıs’ta Anıtkabir’den yola çıktık. 26 Ağustos’ta Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 950. Yılı ve Büyük Taarruzun 99’ncu yılında da inşallah partimizi kuracağız.” şeklinde yanıt verdi.

Adana milletvekili İsmail Koncuk da yaptığı basın açıklamasında Adana insanının desteğinin çok önemli olduğunu belirterek hükümetin bütün hatalarına rağmen 20 yıldır sarı muhalefetin iktidara can suyu verdiğini vurguladı ve Ayyıldız Hareketi’nin bilim, birlik ve barışa önem verdiğini söyledi.

Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet Adana’da esnaf ziyaretleri ardından Şehit Aileleri Derneği’ni, Balkan Türkleri Derneği’ni ve Çiftçiler Birliği’ni ziyaret ederek istişarelerde bulundu.