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Gündem Ümit Özdağ ve HDP'li vatandaşın diyaloğu şoke edecek cinsten! 'Oyum HDP'ye', 'Sen hiç katile benzemiyorsun'
Gündem

Ümit Özdağ ve HDP'li vatandaşın diyaloğu şoke edecek cinsten! 'Oyum HDP'ye', 'Sen hiç katile benzemiyorsun'

Yeniakit Publisher
2023-04-16 03:58:00 - 2023-04-16 03:59:15

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve HDP'li vatandaşın diyaloğu yok artık dedirtecek cinsten.

Sık sık sokaklarda seçim çalışması yürüten ve mültecilere karşı tavrıyla da eleştirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bu sefer HDP'li bir vatandaşla giriştiği diyalog yok artık dedirtiyor.

Özdağ: Zafer diyoruruz Zafer'de buluşuyoruz.

HDP'li vatandaş: Yok biz demiyoruz. Ben HDP diyorum.

Özdağ: Halbuki sen hiç katile benzemiyorsun. HDP'nin içinde o kadar türk askeri ve polisi öldüren var ki kim öldürdü onları?

HDP'li vatandaş: Hadi ya... Devlet ve PKK öldürdü.
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Özdağ: Devlet TSK cinayet işlemez.

HDP'li vatandaş: Devlet ortalığı çok karıştırır ve cinayet işler.

Özdağ: Peki kızım büyüyünce öğrenirsin.

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