Ümit Özdağ sessizliğini bir kez daha bozdu! Yeni parti kuracak mı?

CHP’li Barış Yarkadaş İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ ile ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Barış Yarkadaş Ümit Özdağ ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ ile konuştum. Özdağ, ihraç gerekçesini hukuka aykırı bulduğu için mahkemeye götüreceğini ve tüm delilleri de mahkemeye sunacağını söyledi. Özdağ, kesinlikle bir parti kurmayacağını ekledi.

Ümit Özdağ'a neden ihraç edildiğini de sordum. Özdağ şunu söyledi: "Yaptığım açıklamalarla insan haklarına ve hukuka aykırı davranmışım. Ayrıca, Meral Akşener'i kamuoyu önünde eleştirmekle suçlandım. Bir Milletvekili, görüşlerini açıklayamıyorsa, orada insan haklarından söz edilemez. Biz Kuzey Kore Komünist Partisi değiliz. Herkes biliyor ki; bu anayasa taslağı var. Bunu Kaboğlu bana verdi. Hangi partiden kimlerin katıldığını da söyledi. Bunların hepsinin bant kayıtları var. Şimdi arkasında duramıyorlar. Tüm belgeleri itiraz sürecinde mahkemeye sunacağım. Akşener doğru söylemiyor, Kılıçdaroğlu'nu da yanıltıyor. Bana 'Geçmiş olsun' dediniz. Bana değil, Türk milletine doğru söylemeyenlere geçmiş olsun." Özdağ'ı bir gazeteci olarak aradım ve düşüncelerini öğrendim. Sanırım gözler bir süre daha İYİ Parti'de olacak. Ümit Özdağ, sorum üzerine Abdülkadir Selvi'yi bu sabah aradığını, "Parti kuracağımı yazmadan önce keşke bana sorsaydın" dediğini de aktardı.

Ümit Özdağ'ın anayasa taslağı iddiaları üzerine geçen hafta HDP'den Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş'la, İYİ Parti'den ise Uğur Poyraz'la konuşmuştum. Bakalım Ümit Özdağ bu cevaplara ne diyecek? Üç isim de Özdağ'ı yalanlamıştı. Bunları TV 100'de de anlattım. Bakalım Ümit Özdağ bu cevaplara ne diyecek?