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Siyaset Ümit Özdağ ondan bu cevabı beklemiyordu! Git başka kapıda havla
Siyaset

Ümit Özdağ ondan bu cevabı beklemiyordu! Git başka kapıda havla

Sürekli başkalarına sataşarak gündeme gelmeye çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil’e de sataşınca hiç beklemediği bir cevap aldı. Erdil, Özdağ'ın söz konusu iddiasına Twitter'dan yanıt verdi. Paylaşımında, "İftiranla, alçalmakta sınır tanımadığın çukurda hangi siyasi hedefe ulaşabileceksin? Anlaşılıyor ki havlayacak başka yer bulamadın galiba. Hadi oradan başka kapıya” diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 15:06:00 -
Ümit Özdağ ondan bu cevabı beklemiyordu! Git başka kapıda havla

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil’e sataşmış, Erdil'in geçen günlerde Viyana'ya gittiğini belirterek tarikat ve cemaat mensuplarıyla buluştuğunu iddia etmişti.

Özdağ söz konusu iddiada Erdil'in, "Bu Cumhuriyet elbisesi bize dar geliyor. Keseceğiz, yırtıp atacağız" dediğini aktardı. Zafer Partisi Genel Başkanı, "Doğru mu Sabri Bey kesecek, yırtıp atacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"İddia o ki geçtiğimiz günlerde Viyana'ya giderek, oradaki tarikat ve cemaat mensuplarıyla buluşan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil şöyle dedi; 'Bu Cumhuriyet elbisesi bize dar geliyor. Keseceğiz, yırtıp atacağız!' Doğru mu Sabri Bey, kesecek, yırtıp atacak mısınız?"

“HAVLAYACAK BAŞKA YER BUL”

Erdil, Özdağ'ın söz konusu iddiasına Twitter'dan yanıt verdi. Erdil paylaşımında, "İftiranla, alçalmakta sınır tanımadığın çukurda hangi siyasi hedefe ulaşabileceksin? Anlaşılıyor ki havlayacak başka yer bulamadın galiba. Hadi oradan başka kapıya...  Bundan sonra senin bu süfli hezeyanlarına cevap verecek değilim" ifadelerine yer verdi.

Erdil paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Bizler Cumhuriyet'in öz değerleriyiz. Gerektiğinde çizmelerimizi giyer, sizin gibi müstevlilerin hesabına çalışanların milletimize yalanlarla giydirmek istediği deli gömleğini yırtarız. Enerjimizi halkımıza hizmet için harcamaya devam."

 

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Yorumlar

Cengo

Veeeee, "Vurdu Gol Olduuuuu".

fuat

super bir cevap olmus 
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