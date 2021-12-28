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Gündem Ümit Özdağ kuyumcuda polis kesildi! 'Çıkart bakalım kimliğini'
Gündem

Ümit Özdağ kuyumcuda polis kesildi! 'Çıkart bakalım kimliğini'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İzmir'de sahibi Suriyeli kökenli olan bir kuyumcuyu hedef gösterdiği videoya tepki yağıyor. Faşistliğin gözünü karattığı Özdağ, paylaştığı videoda kuyumcuya 'Neden ülkene dönmüyorsun? Ne zaman Türkiye'ye geldin? Vergi belgeni uzatır mısın? Vatandaşlık kartını gösterir misin?' gibi sorular yönelterek aklınca aşağılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 15:20:00 -

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de sahibi Suriyeli kökenli olan bir kuyumcuya girdi. Özdağ, kuyumcuya 'Neden ülkene dönmüyorsun? Ne zaman Türkiye'ye geldin? Vergi belgeni uzatır mısın? Vatandaşlık kartını gösterir misin?' gibi sorular yönelterek aşağıladı.

Özdağ rezil anları Twitter hesabından "7 sene önce Türkiye’ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa’dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir’de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?" ifadeleriyle paylaştı.

Faşist Özdağ aklınca "polislik" yaptı

Suriyeli kuyumcuyu ifadeleriyle aşağılayan, hakkı olmadığı halde "polislik" yapıp kimlik soran faşist Özdağ'a sosyal medyada tepki yağdı.

Kuyumcunun görüntülerini izinsiz paylaşarak hedef gösteren Ümit Özdağ'a vatandaşlar şu ifadelerle haddini bildirdi:

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