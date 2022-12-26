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Siyaset Ümit Özdağ kulağını çektiği Ahmet Hakan'ı affetti! "Özrünü kabul ediyorum"
Siyaset

Ümit Özdağ kulağını çektiği Ahmet Hakan'ı affetti! "Özrünü kabul ediyorum"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisini Twitter hesabından engelleyen Ahmet Hakan'ın özür dilediğini ve özrünü kabul ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 23:48:00 -
Ümit Özdağ kulağını çektiği Ahmet Hakan'ı affetti! "Özrünü kabul ediyorum"

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın kendisini Twitter hesabından engellediğini gösteren ekran kaydını paylaştı.

Özdağ görsele eklediği mesajında, Ahmet Hakan'ı ve Demirören Medya'yı eleştirdi. "Çok tarafsız CNN Türk televizyonunun en tarafsız moderatörü Ahmet Hakan, bir siyasi parti genel başkanı ve bir milletvekilini engellemiş." diyen Özdağ, "Sonra "biz tarafsız ve bağımsızız" diyorlar. Demirören Yönetimi korkmayın, biz sizin çocuklarınızın da geleceğini korumak için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulağını çektiği Ahmet Hakan'ı affetti!

Yaklaşık 2 saat sonra bir mesaj daha paylaşan Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın kendisini telefonla aradığını, özür dilediğini, Twitter'dan kaynaklı bir sorun olduğunu söylediğini ve Hakan'ın özrünü kabul ettiğini duyurdu:

"Ahmet Hakan arayarak, Twitter'da engellemenin kasıtlı olmadığını, bir hata olduğunu iletti. Ahmet Hakan'ın özrünü kabul ediyor, tarafsızlığının gereğini yapmaya davet ediyorum."


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