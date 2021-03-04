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Biyografi Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ neden istifa etti?
Biyografi

Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ neden istifa etti?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edilmiş ancak mahkeme ihraç kararını iptal etmişti. Peki, Ümit Özdağ kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 11:44:00 -
Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ neden istifa etti?

Ümit Özdağ 3 Mart 1961'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya geldi. Babasının hükümet müşaviri olarak Japonya'ya gönderilmesi sebebiyle Özdağ Tokya'da dünyaya geldi.

Özdağ, Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Siyasal Bilgiler Felsefe ve İktisat Fakültelerinden mezun oldu.

Ümit Özdağ; Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma görevlisi , Doçent ve Profesör olarak görev yaptı.

25 ve 26.dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi.

İngilizce ve Almanca bilen Özdağ, Bekar ve 1 çocuk babasıdır.

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