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Biyografi Ümit Özdağ kimdir? | Ümit Özdağ hayatı
Biyografi

Ümit Özdağ kimdir? | Ümit Özdağ hayatı

Ümit Özdağ kariyeri | İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi. İYİ Parti’den yapılan açıklamanın ardından pek çok kişi Ümit Özdağ’ın kim olduğunu araştırmaya başladı. | Peki, Ümit Özdağ kimdir? | Ümit Özdağ kaç yaşında? | Ümit Özdağ İYİ Parti | Ümit Özdağ mesleği

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:56:00 -
Ümit Özdağ kimdir? | Ümit Özdağ hayatı

Ümit Özdağ 3 Mart 1961'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya geldi. Babasının hükümet müşaviri olarak Japonya'ya gönderilmesi sebebiyle Özdağ Tokya'da dünyaya gelmiştir.

Özdağ, Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Siyasal Bilgiler Felsefe ve İktisat Fakültelerinden mezun oldu.

Ümit Özdağ; Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma görevlisi , Doçent ve Profesör olarak görev yaptı.

25 ve 26.dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi.

İngilizce ve Almanca bilen Özdağ, Bekar ve 1 çocuk babasıdır.

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