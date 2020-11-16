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Siyaset Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi
Siyaset

Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, son dakika gelen bilgiye göre partisinden ihraç edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:23:00 - 2020-11-16 16:19:27
Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden ihraç edildiği açıklandı.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla itham etmiş, Kavuncu da, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti.

HDP ve FETÖ çıkışı çok konuşulmuştu

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

Ümit Özdağ daha sonra, yine İyi Parti'de gündemi sarsacak iddialarda bulunmuş, partisinin HDP ile ittifakına ilişkin açıklamalar yapmıştı.

İYİ PARTİ Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İYİ Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili ÜMİT ÖZDAĞ’ın eylemlerinin;

İYİ PARTİ Tüzüğü’nün 76/D maddesinde düzenlenen;

“a) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve

l) Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak”, hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ PARTİ Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ PARTİ üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere KESİN OLARAK ÇIKARILMASINA Müşterek Disiplin Kurulu tarafından OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Yargıya taşıyacak

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi.

 

 

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