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Gündem Ümit Özdağ: İstanbul 3. Bölge milletvekili adayımız Tayyibe Çakar yanımda evet yanlış duymadınız, Tayyibe Çakar!
Gündem

Ümit Özdağ: İstanbul 3. Bölge milletvekili adayımız Tayyibe Çakar yanımda evet yanlış duymadınız, Tayyibe Çakar!

Yeniakit Publisher
2023-04-16 04:27:00 -

Sık sık halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekle suçlanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaşımı gündem oldu. Ümit Özdağ o anlarda, İstanbul 3. bölge milletvekili adayını tanıttı.

Vatandaşla girdiği tartışmalar ve mülteci düşmanlığı ile gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın aday tanıtımı da büyük tepki çekecek cinsten.

Ümit Özdağ İstanbul 3. Bölge milletvekili adaylarını şöyle tanıttı:

İstanbul 3. Bölge milletvekili adayımız Tayyibe Çakar yanımda. Evet yanlış duymadınız, Tayyibe Çakar.

Zafer Partisi Yalova Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapmakta olan Tayyibe Merve Çakar, İstanbul'dan aday gösterilmişti.

Tayyibe Merve Çakar Kimdir?

Tayyibe Merve Çakar, Zafer Partisi'nin İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday listesinde yer almaktadır. Zafer Partisi Yalova Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapan Tayyibe Merve Çakar, Zafer Partisi'nin en genç vekil adaylarındandır. Tayyibe Merve Çakar, Twitter'da @mervecesuu kullanıcı adıyla 7.383 takipçisi bulunmaktadır.
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