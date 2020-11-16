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Siyaset Ümit Özdağ ihraç edildi mi? | Ümit Özdağ neden ihraç edildi?
Siyaset

Ümit Özdağ ihraç edildi mi? | Ümit Özdağ neden ihraç edildi?

Ümit Özdağ neden ihraç edildi? | İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Ümit Özdağ kimdir, Ümit Özdağ son gelişmeler konularını araştırmaya başladı. Peki, Ümit Özdağ neden İYİ Parti'den ihraç edildi? | Ümit Özdağ kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:49:00 -
Ümit Özdağ ihraç edildi mi? | Ümit Özdağ neden ihraç edildi?

Ümit Özdağ ihraç mı edildi? | İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Ümit Özdağ'ın oybirliği ile partiden ihraç edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İYİ PARTİ Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İYİ Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın eylemlerinin;

İYİ PARTİ Tüzüğü’nün 76/D maddesinde düzenlenen;

“a) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve

l) Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak”, hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ Parti Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir.

Ümit Özdağ neden ihraç edildi?

Ümit Özdağ partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü sözlerini sarf etmişti. Bu açıklamalarının ardından Ümit Özdağ, ihraç talebiyle İYİ Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özdağ, 13 Kasım'da disiplin kurulunda savunmasını vermişti.

Ümit Özdağ kimdir?

Ümit Özdağ 1961 yılında Tokyo'da dünyaya geldi. Özdağ, Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Siyasal Bilgiler Felsefe ve İktisat Fakültelerinden mezun oldu.

Ümit Özdağ; Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma görevlisi , Doçent ve Profesör olarak görev yaptı.

25 ve 26.dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi.

İngilizce ve Almanca bilen Özdağ, Bekar ve 1 çocuk babasıdır.

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