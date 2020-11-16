Ümit Özdağ hakkında flaş karar
İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, son dakika gelen bilgiye göre partisinden ihraç edildi.
İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden ihraç edildiği açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, son dakika gelen bilgiye göre partisinden ihraç edildi.
İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden ihraç edildiği açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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