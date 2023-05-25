Ümit Özdağ fitilini ateşledi, Tanju Özcan harekete geçti!
Irkçı Tanju Özcan, belediye binasına astırdığı pankartla Suriyeliler başta olmak üzere Arap kökenli göçmen vatandaşları hedef aldı.
Irkçı Ümit Özdağ'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşmasından sonra fitili yeniden ateşlenen Arap kökenli göçmen vatandaşlara düşmanlık had safhaya ulaştı.
Irkçı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı'nın binasına astırdığı pankartla Suriyeliler başta olmak üzere Arap kökenli göçmen vatandaşları hedefe koydu.
Özcan pankarta, "Huzurumuzu geri istiyoruz. Geldiniz gibi gidin hemen." yazdırdı.