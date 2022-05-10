Ümit Özdağ Devlet Bahçeli'yi hedef aldı! 'Ucunda ölüm de olsa...'

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, bir kabadayı edası ile İçişleri Bakanlığı önünde çirkin üslubu ile provokasyon yapan Özdağ'ı eleştirdi.

'Su katılmamış edepsizliktir'

Özdağ'ın, İçişleri Bakanlığı binası önündeki eylemini değerlendiren Devlet Bahçeli, şunları söyledi: Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak itibarsızlaştırmaya çalışmak su katılmamış edepsizliktir, hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir.

Devlet Bahçeli'yi Twitter hesabından paylaştığı mesajla hedef alan Ümit Özdağ, ırkçı ve provokatif söylemlerine devam etti:

Herkes bilmelidir ki, ucunda ölüm olsa da Türkiye'nin örtülü işgaline karşı direneceğim. Zafer Partisi gelecek, Sığınmacılar gidecek.