Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

Zafer Partisi'nin ırkçı genel başkanı Ümit Özdağ, seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş‘ı görmek istediklerini duyurdu. Ümit Özdağ, “Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi, Türkiye’nin gerilime girmeden, düzgün, parlamenter sisteme geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş’ı göreve çağırıyoruz” dedi.

Mansur Yavaş'ın ismi sosyal medyada da cumhurbaşkanı adayı olarak TT olurken, Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'e açıklama yaptırdı. Açıklamada "Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır” denildi.