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Siyaset Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Siyaset

Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

Zafer Partisi'nin ırkçı genel başkanı Ümit Özdağ, seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş‘ı görmek istediklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 11:49:00 -
Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

Zafer Partisi'nin ırkçı genel başkanı Ümit Özdağ, seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş‘ı görmek istediklerini duyurdu. Ümit Özdağ, “Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi, Türkiye’nin gerilime girmeden, düzgün, parlamenter sisteme geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş’ı göreve çağırıyoruz” dedi.

Mansur Yavaş'ın ismi sosyal medyada da cumhurbaşkanı adayı olarak TT olurken, Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'e açıklama yaptırdı. Açıklamada "Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır” denildi.  

 

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Yorumlar

OSMANLI

niye sen aday olamıyor musun? nasıl bir siyasetçisiniz.

Tufan

Pis bir faşistin adayı olmayı başarmış mansur efendi! Utanması varsa utansın diyecem ama heyhat yan cebime koydan ibaret bir karaktersizlikten başka ne beklenirki !!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )

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