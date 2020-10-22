Ümit Özdağ çomak soktu! İYİ Parti FETÖ ile çalkalanıyor

Kavuncu’nun, “müşteki” olarak yer aldığı dilekçede, “şüpheli” olarak geçen Özdağ’ın, TCK’nın 125. maddesinde yer alan “hakaret” suçundan yargılanması isteniyor. İP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır da “İstanbul’un 39 ilçesi, 81 il başkanı ve Genel İdare Kurulu ihraç istiyor. Taban çok kızgın” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da “Ümit Özdağ, önce FETÖ’cüler gibi davranmaktan vazgeçsin” dedi. Genel Başkan Meral Akşener ise, “Mahkemede ellerinde varsa bilgi, belge neyse onları bildirecekler. O zaman akla kara birbirinden ayrılacak” dedi.