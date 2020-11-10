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Siyaset Ümit Özdağ, Akşener'in yalanını ifşa etti
Siyaset

Ümit Özdağ, Akşener'in yalanını ifşa etti

İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener için, "Bana, İyi Parti Milletvekillerine, bütün İyi Parti seçmenine ve Türk milletine HDP ile ilişkiler konusunda Meral Akşener doğruları söylememiştir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:33:00 -
Ümit Özdağ, Akşener'in yalanını ifşa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinin İstanbul İl başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki ‘FETÖ’ imasıyla başlayan tartışma sürüyor.

Disiplin Kurulu’na sevk edilerek savunması istenen Özdağ, yine İYİ Parti'de gündemini sarsacak iddialarda bulundu.

Son olarak Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Özdağ, partinin HDP ile ittifakına ilişkin demeçler verdi.

Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti'nin HDP ile masaya oturduğunu ve Akşener'in bu ittifak konusunda yalan söylediğini belirten Özdağ, şu açıklamaları yaptı:

Ben televizyonda HDP ile yakınlaşmadan bahsetmemiştim, ancak HDP konusunda yalan söyleyen birisi varsa o ben değilim. Bana, İYİ Parti Milletvekillerine, bütün İYİ Parti seçmenine ve Türk milletine HDP ile ilişkiler konusunda Meral Akşener doğruları söylememiştir.

2018 genel seçimlerinden önce İYİ Parti’den iki kişi Akşener’in talimatı ile divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP’lilerle birlikte oturup dört ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar. Ve bundan benim ancak yerel seçimlerden sonra haberim oldu."

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Yorumlar

Hanza

Bilinen şey bunlar bilinmeyenleri bekliyoruz senden ümit bey
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DEMİR

SAADET li lere nede yakışıyor HDP .CHP. İYİ partililerle oturup anlaşmaları bu kabul edilir ama biz böyle anlaşmadık diye YALAN söylemeleri varya ne güzel yakışıyor bunlara YALANNNN söylemek UTANIN yüzünüz kaldıysa
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