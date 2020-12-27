Ümit Özat'tan Murat Sancak'a gönderme

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştırılan ve görevine son verilen Ümit Özat, sosyal medya hesabından Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'a göndermede bulundu.

Özat, "Başkan, Samsunspor maçından sonra '3 tane 6 numara ile oynanır mı?' diyordu. 2 maçtır 3 tane 6 numara ile oynuyorsun. Kosecki oyuna girince, 'Bu senin fantezin, bu takımda oynamaz' diyordu. Oyuna girdi fantezi..." ifadelerini kullandı.

"Dünyada savunma yapmayan takım mı var?"

Özat, bir başka paylaşımında ise, "Adana Demirspor savunma yapmaz, yaptırır. 15 dakikadır kendi sahasında. Dünyada savunma yapmayan takım mı var? Yapıyorsun işte..." dedi.

Murat Sancak'tan yanıt

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Özat'ın yaptığı paylaşımlara sosyal medyadan yanıt verdi ve lacivert-mavili takım taraftarından özür diledi. Sancak yaptığı paylaşımda, "2 sahabe Hz. Ali'nin yanına varmışlar, 'Ya Ali adamın biri var hakkında atıp tutuyor, nedir bu' diye sormuşlar. Hz. Ali düşünmüş, düşünmüş ve demiş ki 'Ben buna bir iyilik yapmadım ki' demiş. Kıssadan hisse ama Adana Demirspor taraftarlarına bir özür borcum var. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.