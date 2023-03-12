Ümit Özat yine saçmaladı! "Ülkücü" Ünal Karaman'a bunu dedi! Oruca da kafayı takmıştı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa edince yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Ünal Karaman da Trabzonspor'la anılan isimlerden biri oldu. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktör Ümit Özat, Karaman'la ilgili gelen soruya cevap verirken "Siyasi gücünü kullanarak Trabzonspor'a hoca oldu" iddiasını ortaya atarak yine gündeme gelmeye çalıştı.

Son olarak 2020-2021 sezonunda Ankaraspor'da görev alan ve son dönemde sosyal medya platformları YouTube ve TikTok'ta içerikler yayınlayan 46 yaşındaki teknik direktör Ümit Özat, Trabzonspor'un efsane ismi Ünal Karaman'ı hedef aldı.

Bir süredir takım çalıştırmayan, Özat, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Özat, 2018-19 sezonu başında Trabzonspor'un başına geçen ve 1.5 yıl boyunca bordo-mavili ekibi çalıştırarak başarılı sonuçlara imza atan Ünal Karaman'ın 'siyasi' destek sayesinde Trabzonspor'a geldiğini öne sürdü.

"Trabzonspor'a gelmeden önce..."

Özgür Sancar'ın 'Ünal Karaman'ın ismi Trabzonspor ile geçiyor' açıklaması üzerine konuşan Ümit Özat, "Antrenör olarak başarılı bulmuyorum. Algı dedikleri. Siyasi gücünü kullanarak… Bu bir gerçek. Bir lobisi vardır" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

MHP'den, milletvekili adaylığı teklifi gelmişti

Bilindiği gibi, Ünal Karaman'a, MHP'den milletvekili adaylığı teklifi gelmişti.