Ümit Özat, Emre Belözoğlu'na yönelik FETÖ suçlaması sebebi ile adliyeye gitti, devleti tehdit etti!

Yeniakit.com.tr

Emre Belözoğlu'na FETÖ suçlamasında bulunan Ümit Özat çağrıldığı ifadeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıktı.

Yakalama kararı sebebi ile Beykoz Adliyesi'ne giden Ümit Özat, suçlaması ile ilgili ifade verdi.

Adliye çıkışında bir video mesaj yayınlayan Ümit Özat, iktidarın FETÖ ile mücadelesini hedef aldı.

"Allah büyük, görüşeceğiz"

Özat, tehditkar ifadeler kullandığı mesajında şöyle konuştu:

Maalesef bu ülkede FETÖ soruşturması geçirmesi gereken Emre Belözoğlu ve onun avaneleri ellerini kollarını sallayarak gezerken, ben ve benim gibiler adliye koridorlarında ifade veriyoruz, yakalama kararımızın kaldırılması için. Ondan sonra FETÖ temizliği var diyorsunuz, kimin aklıyla alay ediyorsunuz siz? Herkesi kandırırsınız da Allah'ı nasıl kandırırsınız? Allah büyük, görüşeceğiz.