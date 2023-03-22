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Gündem Ümit Özat duyurdu! O partinin üyesiydim, o lafı görünce...
Gündem

Ümit Özat duyurdu! O partinin üyesiydim, o lafı görünce...

Teknik direktör ve spor yorumcusu Ümit Özat, önceki gün Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirdi. Özat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "WhatsApp grubumuzda Muharrem İnce’nin Alevilere hitaben söylemiş olduğu talihsiz bir lafı görünce yanlış yerde olduğumu fark ettim" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 11:59:00 -
Ümit Özat duyurdu! O partinin üyesiydim, o lafı görünce...

Teknik direktör ve spor yorumcusu Ümit Özat, önceki gün Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirdi. Özat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "WhatsApp grubumuzda Muharrem İnce’nin Alevilere hitaben söylemiş olduğu talihsiz bir lafı görünce yanlış yerde olduğumu fark ettim" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, önceki akşam Habertürk'te gazeteci Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı yayın devam ederken, teknik direktör ve spor yorumcusu Ümit Özat Twitter'dan dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"Alevilere söylemiş olduğu lafı görünce..."

Özat, Fatih Altaylı'yı etiketlediği paylaşımında "WhatsApp grubumuzda Muharrem İnce’nin Alevilere hitaben söylemiş olduğu talihsiz bir lafı görünce yanlış yerde olduğumu fark ettim" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özat şu sözleri kullandı:

"Yayına girmeden önce Habertürk'te Muharrem İnce'yi izliyordum. Muharrem İnce’nin iyi bir siyasetçi olduğuna inanıyorum ama dürüst olduğuna inanmıyorum. Memleket Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaydım.

Bir akşam bu kurulun WhatsApp grubumuzda Muharrem İnce’nin Alevilere hitaben söylemiş olduğu talihsiz bir lafı görünce yanlış yerde olduğumu fark ettim. Gruptan çıktım. (Daha sonra utanıp bunu silmiş) Ertesi gün İçişleri Bakanlığına gidecektim, bir bahane bulup gitmedim.

Yani diyeceğim tek şey şu Muharrem İnce hayal kırıklığıdır."

Söz konusu açıklamalara İnce cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.

 

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Yorumlar

Kürşat Tatar

Senin amacın suyu bulandırmak eğer delikanlıysan WhatsApp grubunda alevilerle ilgili ne söylemiş onu da yazaydın ortalığı bulandırmanın anlamı yok provakörlük yapmanın hiç gereği yok biz de seni adam sanmıştık zamanında...

Kürşat

Gideydin niye gitmedin o zaman sende dürüst değilsin .
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