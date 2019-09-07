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Ümit milli tekvandoculardan 2 madalya

- Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 62 kiloda İkra Kayır gümüş, 80 kiloda Hüseyin Kartal bronz madalya aldı

07 Eylül 2019 Cumartesi 19:22
Ümit milli tekvandoculardan 2 madalya


İSTANBUL (AA) - Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın üçüncü gününde erkeklerde 74 ve 80, kadınlarda ise 62 ve 67 kilolarda müsabakalar yapıldı.

Tatamiye Türkiye'den 8 sporcu çıkarken, milliler günü 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Kadınlar 62 kiloda İkra Kayır gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın ilk iki gününde 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, üçüncü gün sonunda 1'i altın 4'ü gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 8 madalyaya ulaştı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, şampiyonanın üçüncü gününde madalya kazanan İkra Kayır ve Hüseyin Kartal'ı kutladı.

Başkan Şahin, "Şampiyonanın üçüncü gününde 2 madalya daha kazanarak madalya sayımızı 8'e yükselttik. Kazanılan madalyada emeği geçen herkesi kutluyorum. Şampiyonanın son gününde mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Şampiyonayı en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın son gününde yarın erkeklerde 87 ve +87, kadınlarda ise 73 ve +73 kilolarda müsabakalar yapılacak. Müsabakalarda 8 Türk tekvandocu madalya mücadelesi verecek.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 19:22
  1. Avrupa Tekvando Birliği (WTE)
  2. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası
  3. Hüseyin Kartal
  4. İkra Kayır
  5. tekvando
  6. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin

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