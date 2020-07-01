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Spor

Ümit Milli Futbol Takımı'nın EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:07:27 -
Ümit Milli Futbol Takımı'nın EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi

İSTANBUL (AA) - 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2021) eleme grubunda Mart 2020'de oynanması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Futbol Takımı ertelenen İngiltere maçını 13 Ekim 2020'de deplasmanda oynayacak. Türkiye, 3. Grup'taki kalan maçlarında 4 Eylül'de Andorra ile 13 Kasım'da Avusturya ve 17 Kasım'da Kosova ile sahasında karşılaşacak.

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