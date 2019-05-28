Ümit Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı



İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçı hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan Ümit Millilerin antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmanda lig maçlarını tamamlayıp kampa katılan oyuncular da yer aldı. Milliler, gruptaki ikinci maçında 7 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u konuk edecek.



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