Ümit Kocasakal'dan Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi! 'PKK'nın siyasi kanadına meşru denilemez'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstü örtülü ittifak içinde olduğu HDP seviciliğine bir tepki de eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz." sözlerini eleştiren Kocasakal, HDP'nin "legal" olduğunu ancak "meşru" olmadığını söyledi.

HDP ve PKK terör örgütünün yakınlığına dikkat çeken Ümit Kocasakal, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun 'Kürt Sorununu HDP ile çözebilecekleri', bu çerçevede 'HDP’nin meşru organ ve muhatap olarak görülebileceği' ifadeleri; son derece yanlıştır, sosyal psikolojinin ve Türk milletinin hassasiyetlerinin anlaşılamadığını da göstermektedir."

'Legallikle (yasallık) meşruluk farklı şeylerdir'

"Legal olmak, otomatik olarak meşruiyeti de ifade etmez. Legalite (yasallık) şekli, meşruluk ise maddi bir durumdur. Örneğin bir Kanun ile düzenlenen husus şekli olarak legal olsa da meşru olmayabilir. Örnekleri vardır."

'HDP meşru değildir'

"Bu açıdan söylenenin tam aksine HDP legal (yasal) ama meşru olmayan bir partidir. Gerçekten hakkında kapatma davası olsa da, şu anda Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası kapsamında faaliyet gösteren HDP elbette ki legaldir. Ancak meşruluğun kaynağı sadece legalite değildir."

'Dağa selam duran bir parti...'

"Adeta PKK’nin siyasi kanadı olarak hareket eden, terör ve terör örgütü ile arasına mesafe koymayan (koyamayan değil), çözümün adresi olarak sürekli İmralı’yı gösteren, dağa selam duran bir parti, hukuk devletinde asla 'meşru' olarak görülemez ve nitelenemez."

'Adeta siyasi intihardır'

"HDP Türkiye halkına 'Biji Serok Obama' nın, Türkiye’nin ulusal çıkarlarında milli duruş göstermemenin hesabını vermiş midir? Onu bunu faşist ve ırkçı ilan eden HDP ve yandaşları, sosyal medya trolleri önce bunların cevabını vermelidir."

"HDP ile varılabilecek bir çözüm olmadığı gibi, böyle bir yapıyla birliktelik siyasi açıdan da yanlıştır, kolaycılıktır, adeta siyasi intihardır. Türk milletini ve seçmeni tanımamak, anlamamaktır."